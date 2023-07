O acidente envolvendo a carreta Volvo branca foi, esta manhã, na MT-423, cerca de 33 quilômetros do entroncamento com a BR-163, no trecho entre Sinop-Cláudia. O Corpo de Bombeiros foi ao local, porém usuários da rodovia socorreram a vítima. Não há informações sobre seu estado atual de saúde.

A versão inicialmente apurada é que a carreta seguia sentido Cláudia, quando o condutor acabou perdendo o controle e saindo de pista, tombando às margens. Com o impacto, a carreta teve a lateral esquerda bastante danificada, o para-brisas foi arrancado, os pertences do motorista foram arremessados para fora. As causas do acidente passam a ser apuradas.