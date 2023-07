A testemunha conta que eles estavam arrumando uma cama, quando a arma enroscou no zíper da blusa e disparou, atingindo Rene no pescoço. Ele teria imediatamente caído sobre o colchão. A mulher, então, pediu socorro e, com a ajuda de outras pessoas, levou Rene ao Pronto Atendimento de Feliz Natal, por ser o lugar mais próximo com atendimento.

No hospital, a médica plantonista constatou o óbito. Um boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado.