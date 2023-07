Dois idosos ficaram presos no elevador de uma clínica médica na tarde dessa sexta-feira (7), em Sinop. O Corpo de Bombeiros foi chamado para fazer o resgate que durou quase 2 horas. Os bombeiros receberam a informação de que um homem e uma mulher estavam presos no elevador, por causa de uma pane no motor do equipamento.

Eles estavam no 2º andar e para conseguir retirá-los, os bombeiros levaram cerca de 2 horas. Apesar do susto, felizmente ninguém ficou ferido. A equipe conseguiu tranquilizar os dois e, com o apoio de um médico que estava com os bombeiros, eles foram avaliados, mas não precisaram de atendimento hospitalar.

O Primeira Página conversou com o soldado Thiago Boff, que participou do resgate. Segundo ele, a primeira alternativa foi aguardar um técnico para acionamento mecânico do elevador, mas não deu certo.

“Tivemos que improvisar. Usamos nosso equipamento de resgate para conseguir retirar as vítimas com segurança, o que demora um pouco, porque a gente precisa garantir que o elevador não vá para baixo nem pra cima. A abertura tem que estar com total segurança”, disse.