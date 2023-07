Obras nas MTs 110, 130 e 140 fazem parte do planejamento estratégico para melhorar a infraestrutura do Estado

O Governo do Estado trabalha para asfaltar três rodovias que vão criar novos corredores logísticos unindo as regiões Sul e Norte de Mato Grosso. Com obras já realizadas e outros trechos em andamento, as MTs 010, 130 e 140 fazem parte do planejamento estratégico para melhorar a infraestrutura do Estado.

A MT-010 é uma rodovia que sai de Cuiabá e chega até Alta Floresta, passando por vários municípios no caminho. Desde 2019, a Sinfra-MT já asfaltou 125 quilômetros dessa rodovia e outros 179 estão com obras em andamento. Há ainda 66 km em fase de licitação e mais 23 em fase de elaboração de projeto.

No momento, as obras são realizadas no trecho entre Ipiranga do Norte e o distrito de Nova Fronteira, em Tabaporã. Também há obras entre São José do Rio Claro e Nova Mutum. Os investimentos na rodovia somam R$ 396,8 milhões, incluindo a construção de três pontes de concreto.

Além do asfalto no norte do Estado, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística também elabora projeto para duplicar a MT-010 entre o Rodoanel de Cuiabá e Várzea Grande e o Distrito da Guia, trazendo mais segurança para os motoristas da capital.

“Asfaltar essas rodovias estruturantes é uma das principais ações do Governo do Estado. São obras que aproximam regiões que estavam distantes, que criam novos caminhos e que atendem todos os cidadãos, que têm o direito de se locomover em estradas asfaltadas”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira.

A MT-130 é uma rodovia que permite sair de Rondonópolis e chegar em Feliz Natal,passando por Poxoréu, Primavera do Leste e Paranatinga. A atual gestão asfaltou 132 km da rodovia e outros 38 estão em execução, em um investimento de R$ 185,9 milhões. Ainda há projeto para asfaltar mais 124 km.

Recentemente o Governo do Estado finalizou o asfalto entre Paranatinga e a localidade conhecida como Sete Placas. As obras no momento se concentram no trecho entre Santiago do Norte e o Rio Ronuro.

A MT-140 já teve 281 km asfaltados desde 2019, sendo que mais 101 km estão em obras. Essa rodovia permite sair de Campo Verde e chegar até Sorriso, passando por Santa Rita do Trivelato, Planalto da Serra e Nova Brasilândia, podendo ser uma das principais alternativas ao trânsito da BR-163. Nos últimos quatro anos a estrada recebeu R$ 425,6 milhões em investimento.

“Além dessas, temos outras rodovias que mudam a logística de Mato Grosso, como a MT-242 de Sorriso até Brasnorte, ou a MT-208 que vai ligar o Norte e o Noroeste de Mato Grosso, com a construção de uma ponte de 1.360 metros. São obras que vão melhorar em muito a questão logística do Estado”, completa o secretário Marcelo de Oliveira.

Investimentos em estradas

Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2022, o Governo de Mato Grosso asfaltou 2.505 km de rodovias, em um investimento de R$ 2,5 bilhões. O objetivo, até o final de 2026 é superar esse número.

Entendendo a numeração das rodovias

Durante audiência na Assembleia Legislativa, o secretário adjunto de obras Rodoviárias Nilton de Britto explicou a numeração das rodovias.

Aquelas que começam em 0, como a MT-010, MT-020 ou MT-030, são rodovias que saem de Cuiabá para o interior.

As rodovias que começam com 1, com a MT-130 e 140, são rodovias que cortam o Estado de Norte ao Sul.

Já as rodovias que começam com 2, como a MT-251, ou MT-242, são rodovias que saem do leste para o oeste.

As estradas iniciadas com 3, como a MT-343 e MT-320, são aquelas que cruzam o estado na diagonal.