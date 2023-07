A Comarca de Colzina está com as inscrições abertas para o processo seletivo que credencia profissionais na área de Psicologia. As informações constam no Edital 7/2023/CA.

Inscrições: a inscrição é gratuita e deverá ser feita até 18 de julho, unicamente por meio do endereço eletrônico: : a inscrição é gratuita e deverá ser feita até 18 de julho, unicamente por meio do endereço eletrônico: [email protected]

Requisitos: o candidato precisa ter acima de 21 anos; não possuir antecedentes criminais; não exercer cargo público inacumulável; não ter credenciamento anterior com o Poder Judiciário Estadual ou estar descredenciado há, no mínimo, 01 ano; ser graduado em Psicologia, reconhecido pelo Ministério da Educação e com registro no Conselho Regional, devendo apresentar certificado de curso específico/formação (RPG, Pilates, shiatsu, reflexologia), caso seja exigido.

Critérios de avaliação: será realizada uma análise de currículo, efetuada pela Comissão de Apoio ao Processo Seletivo. A nota calculada terá como base o tempo de serviço público e experiência profissional.