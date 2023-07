Vítima contou aos policiais que viu o anúncio de um carro à venda na internet. Após fazer o pagamento, não conseguiu mais contato com o suspeito

Um homem procurou a Polícia Militar de Nova Monte Verde no sábado (08), para registrar um caso de estelionato. Ele contou aos policiais que viu o anúncio de um veículo Voyage na internet. A vítima interessou-se pelo veículo e, durante a transação, realizou o depósito de R$ 5 mil como garantia. Porém, após fazer o pagamento, não conseguiu mais contato com o suspeito.

A vítima narrou à polícia que esteve no município de Nova Bandeirantes negociando o veículo, que a negociação teria sido feita com um cidadão que se identificou pelo nome de ‘Henrique’, a vítima relatou ainda que chegou a conversar pessoalmente com o proprietário do veículo e teria visto o carro pessoalmente, que no momento do pagamento o então proprietário do veículo teria falado para a vítima depositar o dinheiro na conta de outra pessoa no valor de R$ 5.000,00

De acordo com a vítima, após ter transferido o valor informado pelo proprietário, o proprietário se recusou a entregar o veículo, informando que somente poderia entregar o veículo após o recebimento do valor ou fazer uma transferência do valor para ele.

Após alguns minutos a vítima teria sido bloqueada pelo então vendedor do veículo. Segundo a vítima, as pessoas com quem ele negociou de forma presencial residiam no município de Nova Bandeirantes. O caso foi registrado e encaminhado à Polícia Civil.