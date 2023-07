Jovem de 24 anos foi baleado nas costas, na madrugada deste domingo (9), no Centro de Peixoto de Azevedo. Autor do crime foi identificado, ele tem 51 anos e se envolveu em uma briga com a vítima dias atrás em uma festa junina.

De acordo com as informações da PM, equipe foi acionada via 190, por volta das 4h, para uma ocorrência de tentativa de homicídio. Testemunhas contaram que o rapaz estava na porta de casa quando o suspeito chegou.

Ele estava em um Fiat Strada prata, quando parou perto, sacou uma arma de fogo e disparou contra o rapaz, que chegou a correr para dentro da casa, mas foi baleado nas costas. Ele foi socorrido e não corre risco de morte.

Polícia fez rondas pela cidade, mas não encontrou o suspeito, que já se envolveu em uma briga com a vítima dias antes, em uma festa junina da cidade. A motivação do crime é vingança. Caso é investigado.