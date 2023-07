Polícia Penal apurou que as mulheres não tinham feito a solicitação das carteiras de visitantes

Vinte mulheres foram detidas após serem flagradas por policiais penais tentando entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá, com carteiras falsas e porções de drogas. A ocorrência foi registrada neste domingo (09.07).



A Polícia Penal apurou que as mulheres não tinham feito a solicitação da produção das carteiras de visitantes, pois não constavam protocolos de entrada para a confecção dos documentos, apontando que eram falsos.



Além disso, o QR Code não era compatível com nenhum código utilizado nas Carteiras Individuais de Visitantes (CIV), emitidas pela Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (Saap) da Secretaria de Segurança Pública (Sesp).



Do total de suspeitas, 11 estavam com carteiras de identificação e acesso a PCE falsificadas e outras nove com drogas escondidas no corpo. Todas elas foram encaminhadas para delegacia para as demais providências.