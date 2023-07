O homem detido estava participando de um torneio de sinuca no bar, ao perceber a chegada da guarnição de Polícia Militar, jogou a arma para trás do balcão, mas acabou detido e encaminhado por estar em estado de embriaguez e por portar de forma ilegal a arma de fogo.



O caso foi registrado na Estrada D, zona rural do município de Carlinda. A denúncia apontava que um homem estava participando do torneio de sinuca com uma arma na cintura, repassando as características e vestes do homem. Em deslocamento até o bar, o suspeito foi abordado e nada ilícito foi localizado com ele.



A testemunha então apontou o local, atrás do balcão, onde o suspeito havia jogado a arma de fogo ao perceber a chegada da guarnição. O suspeito, de 36 anos, estava ingerindo bebidas alcoólicas e foi necessário o uso de algemas para a sua condução.



O caso foi registrado e junto com o suspeito encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.