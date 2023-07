Um homem de 37 anos de idade foi preso no início da noite do último domingo dia 09, após invadir uma igreja evangélica no bairro Padre Duílio na cidade de Juína/MT em posse de uma faca e ameaçar a própria esposa durante o culto.

A Polícia Militar foi acionada e ao chegar no local se deparou com o suspeito que estava em visível estado de embriaguez, a alterado, sendo necessário o uso de algemas para contenção e segurança dele, bem como de todos que se encontravam no local.

Enquanto era conduzido até a delegacia municipal, o suspeito Leandro Maia Dos Santos, ameaçou a esposa e também a guarnição, proferindo ameaças e ofensas aos policiais que estavam no estrito cumprimento do dever legal.

A vítima, uma mulher de 27 anos, disse que estava congregando, quando foi surpreendida com a presença do marido que armado com uma faca, a ameaçava, sendo necessário uma ação por parte de alguns membros da igreja que conseguiram expulsar o suspeito para fora e acionaram a polícia.

O suspeito foi levado para à delegacia de polícia.