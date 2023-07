O caso foi registrado na noite desta segunda-feira (10) no município de Nova Canaã do Norte. Duas mulheres procuraram a Polícia Militar para reclamar do cão de um vizinha que as atacou na rua. A mulher, tutora do cão, informou que o animal estava dentro do quintal, latindo no portão, que há uma desavença entre as mulheres envolvidas.

O caso foi registrado e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências. Conforme registro da Polícia Militar, pouco após às 21h as duas mulheres, com idades de 40 e 66 anos, chegaram ao 2º Pelotão relatando que ao passar pela rua, o cão atacou as duas, que só não as mordeu porque uma delas se armou de algumas pedras e espantou o animal. Ainda relataram que constantemente o animal está na rua avançando nas pessoas que passam e correndo atrás.



Os militares se deslocaram até o endereço apontado pelas vítimas do ataque. Uma mulher de 30 anos recebeu os militares e relatou que o animal está com ela, pois pertencia a um jovem que foi morto recentemente, que o cão permanece preso no quintal, que late no portão apenas.



A mulher relatou ainda, que as vítimas que fizeram a denúncia, "ficam caçando confusão com ela". Diante os fatos o caso foi registrado e encaminhado para às devidas providências.