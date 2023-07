Proprietário do animal alegou que não tinha dinheiro para o tratamento

Um homem suspeito de deixar de procurar atendimento ¿para ¿sua cadela, que estava com ferimento gravíssimo, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta segunda-feira (10.07), em ação da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema). O suspeito de 33 anos foi autuado em flagrante por crimes de maus-tratos de animais.



As investigações iniciaram após a equipe de investigadores da Dema ser acionada sobre uma denúncia de maus-tratos no bairro Unipark, onde uma cadela estava andando pelas ruas do bairro com a boca dilacerada. Em diligências no bairro, os policiais encontraram o animal, na rua, em frente a residência vizinha a do seu dono, porém o suspeito não estava em casa.

Questionada, a vizinha relatou que semanas atrás já havia cuidado da cadela, quando ela teve problemas no quadril e que já havia tentado falar com o centro de zoonoses para resgate do animal.

Após contato com o dono da cadela, o suspeito compareceu a residência e relatou que a cachorra possui, aproximadamente 13 anos, e que há cerca de três dias havia aparecido em casa com a boca dilacerada.

O proprietário do animal alegou que não tinha dinheiro para o tratamento e por isso havia pedido ajuda para a vizinha.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Dema e após ser interrogado pelo delegado Alexandre Vicente, foi autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos de animais.