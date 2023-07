Suspeito desferiu golpes de faca no pescoço da ex-esposa e foi preso horas depois, no município de Figueirópolis d’Oeste

Policiais militares do 12º Comando Regional prenderam em flagrante um homem de 28 anos pelo crime de feminicídio tentado, no final da tarde desta segunda-feira (10.07). O suspeito foi preso horas depois de ter esfaqueado sua ex-esposa, na cidade de Pontes e Lacerda, enquanto tentava fugir para o município de Figueirópolis d’Oeste.

Por volta de meio-dia, a equipe da PM de Pontes e Lacerda recebeu solicitação do hospital da cidade sobre uma mulher que teria dado entrada no local após ter sido esfaqueada pelo ex-marido. Na unidade de saúde, os enfermeiros disseram que a vítima estava com cortes profundos na região do pescoço e internada em estado grave.

Em seguida, os policiais militares iniciaram diligências e obtiveram informações, via setor de inteligência e câmeras de segurança do local, que o suspeito teria golpeado a vítima após uma discussão e entrado em seu veículo HB20 e partido para fora da cidade.

Diante das informações, o 12º CR solicitou apoio das unidades policiais dos municípios vizinhos para buscar a localização e realizar cerco ao suspeito, que foi visto entrando em uma propriedade rural, às margens da rodovia MT-180, em Figueirópolis d’Oeste, por volta de 17h.

Os policiais adentraram o local e encontraram o suspeito, que tentou fugir a pé após visualizar as viaturas da PM. Ao ser detido, o homem prontamente negou qualquer envolvimento em crime, mas nas imagens de câmeras de segurança foi comprovado que o suspeito ainda estava com a mesma roupa do momento da tentativa de feminicídio.

Diante dos fatos, as equipes policiais deram voz de prisão ao suspeito, que foi encaminhado para a Delegacia mais próxima, na cidade de São José dos Quatro Marcos, para registro do boletim de ocorrência e demais providências cabíveis.