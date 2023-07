Suspeitos alegaram que a vítima vinha causando problemas desde que chegou à cidade

Três pessoas envolvidas em um homicídio ocorrido na cidade de Brasnorte foram presas em flagrante pela Polícia Civil, na terça-feira (11.07), menos de 24 horas após o corpo da vítima ser localizado. Os suspeitos confessaram a autoria do crime e foram autuados em flagrante pelo crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e ocultação de cadáver.

As investigações iniciaram na segunda-feira (10), logo após a equipe da Delegacia de Brasnorte ser acionada sobre a localização de um corpo, em uma região de mata, na entrada de uma boate, em uma região de chácaras da cidade.



No local, os policiais constataram a veracidade das informações e localizaram o corpo e identificando a vítima, Idenielson Aires dos Santos, como prestador de serviço na montagem de silos, em fazendas na região. Ao lado do corpo foi encontrado um pedaço de madeira sujo de sangue, indicando que a vítima foi morta a pauladas.



Imediatamente, os policiais da Delegacia de Brasnorte iniciaram as diligências, colhendo informações e imagens de câmeras de segurança da boate. Com base nos levantamentos, os policiais chegaram até uma fazenda, onde os suspeitos estavam trabalhando na construção de silos.



Logo na chegada da equipe policial, o responsável pela empresa se apresentou muito nervoso e disse que não sabia de nada. Em conversa com outros dois funcionários investigados, eles confessaram a participação no crime, dizendo que atraíram a vítima para um local ermo, onde o terceiro suspeito praticou as agressões.



Questionado sobre a motivação do crime, os três suspeitos disseram que a vítima vinha causando muita confusão desde que chegou à fazenda e que desconfiava que Idenielson poderia tentar matá-los, enquanto eles dormiam.



Diante dos fatos, os três suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Brasnorte, onde após serem interrogados pelo delegado Gustavo Espindula de Souza foram autuados em flagrante pelos crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe e ocultação de cadáver.

“Graças ao empenho da equipe de policiais da Delegacia de Brasnorte, foi possível esclarecer o crime de grande gravidade ocorrido no município, em menos de 24 horas”, disse o delegado.