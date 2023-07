Na madrugada desta quarta-feira, 12 de julho, ocorreu um incidente chocante envolvendo um atendente de uma conveniência localizada na avenida Londrina no bairro Módulo – 05, em Juína, e uma mulher, proprietária de uma outra conveniência que fica no mesmo bairro.

Segundo o que foi repassado ao Juína News, o atendente (garçom) foi flagrado filmando secretamente a intimidade de Glória através da janela do banheiro. Algumas pessoas que estavam no local ficaram revoltados e foram para cima do rapaz, sendo verificado (através de um vídeo) em seu aparelho celular que realmente havia gravado a mulher em sua intimidade.

Conforme o Código Penal, este ato repugnante configura o crime de "Violação de Privacidade Sexual", previsto no art. 216-B.

O referido artigo estabelece que é proibido produzir, fotografar, filmar ou registrar, de qualquer forma, conteúdo que contenha cenas de nudez, atos sexuais ou libidinosos de natureza íntima e privada, sem a devida autorização dos participantes. A pena para esse crime é de detenção, variando de 6 (seis) meses a 1 (um) ano, além de multa.

O atendente da conveniência, em um vídeo divulgado posteriormente, confessou ter cometido esse ato criminoso. O caso está sendo encaminhado para as autoridades policiais, que tomarão as medidas adequadas. A advogada Danyla Rodrigues será responsável pela representação legal da vítima.

Em respeito à privacidade, à moral e à integridade da vítima, outras informações relevantes serão mantidas em sigilo.