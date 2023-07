O caso de desaparecimento de pessoa foi comunicado às autoridades policiais ainda no último domingo (09), quando um primo da vítima procurou a Polícia Militar para relatar que o jovem havia saído na noite de sábado para prestigiar um show na exposição rural de Apíacás e não havia retornado.



Conforme informações repassadas à redação do site Nativa News, a vítima é Maylon A. Pacheco, de 18 anos, era morador do Distrito de Apuy de Nova Monte Verde. Após comunicado o caso, as buscas e investigações tiveram início.



Já no final da tarde de segunda-feira (10) o corpo do jovem foi localizado boiando na represa aos fundos do parque do Sindicato Rural. O resgate foi realizado, Politec acionada e o caso passa a ser investigado para apurar a causa da morte e as circunstâncias em que aconteceu.