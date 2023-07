A vítima é uma menina de 08 anos, o abuso aconteceu há cerca de um ano atrás, revelado pela criança somente nesta semana. O suspeito é primo da criança, na época tinha 12 anos. O caso foi registrado no Núcleo da Polícia Militar de Carlinda e encaminhado à Delegacia Municipal de Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta para as devidas providências.



Conforme registro da PM, a criança contou para uma tia na escola, que é zeladora, que então comunicou a diretora da escola. No mesmo dia, a criança relatou o ocorrido para a mãe, dizendo que o primo abusou dela na ocasião em que ela passou a noite na casa do tio, que é irmão da mãe, que reside na zona rural do município de Carlinda.

Fato ocorrido há cerca de um ano.

Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso, que passa a ser investigado.