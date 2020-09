Detran-MT: Mais 122 servidores irão compor a banca examinadora de prova prática no Estado

Com a formação, o Detran vai ampliar a composição de bancas fixas de examinadores nas unidades do interior

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-MT) vai contar, a partir de agora, com mais 122 servidores que irão reforçar o quadro de profissionais da banca examinadora em todo Estado, ampliando, desta forma, a capacidade de aplicação dos testes práticos para habilitação em Mato Grosso.

Os servidores foram capacitados no 1º Curso de Formação de Examinadores ministrado pelo Detran-MT, na modalidade de Ensino à Distância, por meio da Escola Pública de Trânsito da Autarquia.

A capacitação foi concluída nesta quinta-feira (10.09) formando 122 servidores de diversos municípios do Estado. Uma nova turma deverá iniciar o curso até o mês de outubro.

Com a capacitação o Detran-MT pretende reduzir a espera dos cidadãos para a realização do teste prático de direção, especialmente no caso do interior do Estado, que costuma ter uma espera maior do deslocamento da banca examinadora para a realização dos testes nas cidades, uma vez que as equipes se deslocam sempre de Cuiabá rumo aos municípios.

“Com essa formação, além da sede do Detran vamos ampliar para mais 20 Ciretrans, alcançando em torno de 40 municípios do Estado com a composição de bancas fixas de forma contínua. A intenção é que no mês de outubro sejam retomadas as provas práticas de uma forma continuada e já com esse reforço de examinadores”, destacou o diretor de Habilitação do Detran-MT, Alessandro de Andrade.

Para a gerente da Escola Pública de Trânsito, Martinha Helena Melgar Cruz, a capacitação na modalidade de Ensino à Distância é um grande avanço na área da formação continuada dos servidores do Detran-MT.

“Com a capacitação na modalidade online conseguimos alcançar mais servidores públicos para serem examinadores com menor custo para a administração pública”, disse.

Retorno das provas práticas

As provas práticas para habilitação deverão retomar as atividades no mês de outubro. As bancas estão suspensas desde o agravamento do contágio do novo coronavírus em Mato Grosso quando o Detran-MT acatou todos os decretos do Governo do Estado, bem como as determinações do Ministério da Saúde na prevenção a proliferação do vírus, suspendendo, temporariamente, os testes práticos para a obtenção da primeira habilitação em todo Estado.