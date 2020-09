Regional 12/09/2020 10:25 MT tem 20 novas mortes e já soma mais de 104 mil contágios A Secretaria de Estado de Saúde (SES) emitiu boletim epidemiológico da covid-19 nesta sexta-feira (11) apontando que Mato Grosso notificou 20 novas mortes pelo coronavírus. Com a atualização, o estado já acumula mais de 104,5 mil contágios pelo vírus. Informações da SES dão conta que Mato Grosso já registrou 3.093 mortes pelo coronavírus. Do total de contágios notificados pela pasta, cerca de 1,4 mil foram registrados nas últimas 24 horas. Mato Grosso tem hoje mais de 85,3 mil pessoas que se recuperaram da doença e são tidas como curadas. Contudo, em 15,2 mil dos casos as pessoas infectadas ainda estão em isolamento se tratando. Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis seguem sendo as cidades mato-grossenses mais atingidas pela pandemia. Dados da SES apontam que a ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) é de 63%, enquanto de leitos de enfermarias é de 32%. O Brasil registrou até quinta-feira (10) mais de 4,2 milhões de contágio, dos quais em cerca de 29,5 mil ocorrências as vítimas não resistiram ao contágio e morreram por conta de complicações da doença.

