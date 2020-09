Regional 17/09/2020 17:29 Thalyta Amaral/Gazeta Digital Após anunciar candidatura, prefeita de Sinop desiste da reeleição Foto: Divulgação Após uma noite de festa na convenção PL em Sinop na quarta-feira (16), a prefeita Rosana Martinelli desistiu nesta quinta-feira (17) de disputar a reeleição. Apesar da notícia, a gestora ainda não comunicou os motivos para a desistência. Uma coletiva de imprensa foi convocada para o período da tarde para comunicar oficialmente a decisão. Caso se mantivesse na disputa, Rosana teria que enfrentar o seu padrinho político Juarez Costa (MDB) e quem colaborou com a sua eleição, o deputado federal Juarez Costa (MDB). Eles se mantiveram juntos e aliados até começo do mandato da prefeita, mas acabaram rompendo a aliança, sem que o motivo fosse divulgado. Na sua página no Facebook, no começo da manhã desta quinta-feira uma mensagem enigmática. "Gratidão. Essa é a palavra que está em meu coração e resume bem o que estou sentindo neste momento. Quero agradecer a cada um que se fez presente, a cada palavra recebida, a cada sorriso sincero direcionado a mim antes, durante e após a nossa convenção". Com a saída de Rosana Martinelli, restam 5 candidatos na disputa pela prefeitura: o deputado federal Juarez Costa (MDB), o professor Roberto Arruda (PT), o empresário Roberto Dorner (Republicanos), o médico Jorge Yanai (PODE) e o delegado Sérgio Ribeiro.

