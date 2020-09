MT: Prefeitura decreta situação de emergência por causa da seca em Nova Santa Helena

A prefeitura de Nova Santa Helena, decretou situação de emergência em decorrência da seca na região causada pelo baixo volume de chuvas dos últimos meses.

O decreto foi publicado no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Com o decreto, o município poderá receber recurso do governo federal para ajudar no plano de ação.

Não foram informados o valor que será repassado nem os estragos causados pela seca. Segundo o Climatempo, a maioria dos municípios de Mato Grosso está sem chuva desde maio.

Neste período, alguns poucos locais no extremo norte e no extremo oeste do estado registraram em um ou outro dia alguma precipitação, mas de pouco volume, esporádica, que não teve influência no quadro geral de seca.