Regional 18/09/2020 06:59 www.reportermt.com.br Incêndio atinge fazenda em MT e gado morre carbonizado; veja vídeo Foto: Reprodução Um fazendeiro registrou a morte de cerca de 30 cabeças de gado após um incêndio florestal em sua propriedade, na região de Água Emendada, em Poxoréu (251 km de Cuiabá), no último sábado (12). O vídeo, que teve grande repercussão em grupos de aplicativos de mensagem, traz a falsa informação de que o fato teria ocorrido em Confresa. A queimada teve início na comunidade João de Barro e avançou para a região onde fica localizada a fazenda. Além dos gados, o fazendeiro teve sua caminhonete totalmente queimada. A população local acionou logo pela manhã o Corpo de Bombeiros de Primavera do Leste (231 km da Capital) para atender a ocorrência. Segundo boletim do corpo dos bombeiros, ao chegarem ao local os brigadistas encontraram uma queimada de grandes proporções na comunidade e fizeram um aceiro em volta do fogo e também utilizaram uma técnica de “contrafogo” para aumentar o aceiro e tentar conter as chamas. Porém, o vento acabou mudando de direção, e devido ao tempo de estiagem e a grande quantidade de materias secas, o fogo foi tomando força e avançando para a comunidade vizinha, em Água Emendada. Os bombeiros tiveram que pedir reforço e mais duas equipes foram até o local. Os brigadistas começaram a tentativa do combate ao fogo às margens do rio Poxoréu. Infelizmente, os gados da propriedade invadida pelas chamas não conseguiram escapar do fogo e morreram carbonizados. Uma caminhonete modelo Ford Ranger também foi totalmente consumida pelas chamas. VEJA VÍDEO

