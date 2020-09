Regional 21/09/2020 08:52 Arão Leite/J. Cidade NOVA BANDEIRANTES: Polícia ainda sem pistas sobre execução no garimpo Juruena Foto: Divulgação O delegado Pablo Carneiro, da Delegacia Municipal de Polícia Civil de Alta Floresta é quem está respondendo também pela Delegacia Municipal da cidade de Nova Bandeirantes, a 200 quilômetros. Foi lá que no último final de semana um homem de 28 anos foi morto com pelo menos quatro tiros.

Os disparos atingiram partes como cabeça e peito da vítima que morreu no local, uma estrada a caminho do garimpo onde segundo informações, Cláudio, de motocicleta, seguia para trabalhar. “Ele morava em Paranaíta. Trabalhava com PC e agora ia trabalhar no garimpo – Juruena -. Mas a gente não sabe o que aconteceu e porque aconteceu”, contou uma fonte ligada à família, mas preferindo não se identificar.

A informação preliminar é que o operador de máquina foi alvo de uma emboscada, executado sem qualquer chance de defesa. Mas a Polícia, segundo informado até agora, ainda não descobriu pistas do autor ou autores do crime.

O corpo de Cláudio foi retirado do local quase 24 horas após o crime e levado para a Politec em Alta Floresta de onde seguiu para perícia em Sinop, já que na unidade regional alta-florestense não havia técnico em necropsia de plantão. O velório e sepultamento da vítima aconteceu na cidade de Paranaíta.

Voltar + Regional