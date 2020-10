Regional 29/09/2020 05:24 Nortão Online Homem morre em colisão entre caminhonete e moto na MT-320 em Colíder Foto: Nortão Online Um motociclista faleceu na manhã desta segunda-feira (28), em um acidente na MT-320, em frente ao Bamboo Bar, em Colíder. O homem havia ido até o bar e adquirido alguns produtos. Na hora que foi sair, ao adentrar na rodovia estadual, foi atingido por uma caminhonete Oroch, branca, com placas de Colíder. Ele conduzia uma moto CG Titan, verde. O condutor da caminhonete, que seguia sentido Nova Canaã do Norte a Colíder, nem teve tempo de frear. Com o impacto, o motociclista foi jogado em cima do capô e morreu na hora. O local foi isolado e aguarda-se a chegada da Politec. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Voltar + Regional