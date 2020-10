Regional 30/09/2020 06:17 Diario de Cuiabá Cuiabá vence o Náutico e amplia vantagem na Série B O Cuiabá venceu o Náutico por 1 a 0, na noite desta terça-feira, na Arena Pantanal. Com o resultado o Cuiabá manteve a liderança da Série B do Brasileirão, com 25 pontos. O Dourado ampliou a sua vantagem na tabela, pois o segundo colocado, o Paraná Clube, empatou com a Chapecoense, em 1 a 1, e agora está com 22 pontos, três a menos que a equipe mato-grossense. JOGO - Na primeira etapa da partida as defesas das duas equipes não permitiram que os ataques criassem chances de gols. Mesmo assim, o Cuiabá foi quem mais buscou o gol, fazendo 7 finalizações, contra 2 da equipe pernambucana. A melhor oportunidade foi do Cuiabá, aos 41 minutos. Lucas Ramon cruzou, a bola passou pelo goleiro Jefferson e resvalou em Jenison, que não conseguiu concluir. A bola sobrou para Maxwell, que finalizou duas vezes, mas o zagueiro Lombardi, bem posicionado conseguiu cortar. No segundo tempo, aos 5 minutos, o Cuiabá marcou o gol com o atacante Jenison, de cabeça, após receber a bola de escanteio, cobrado por Felipe Ferreira. Após o gol, o Cuiabá controlou a partida e teve chances de ampliar o placar nos contra ataques. “Muito feliz por esse gol. É difícil ficar vários jogos sem marcar. Estou muito feliz por contribuir, com meus companheiros, por mais uma vitória”, disse o atacante Jenison no final da partida. O Cuiabá volta a campo no próximo sábado (03), quando vai receber o Cruzeiro na Arena Pantanal, às 21h, pela 13ª rodada da Série B. Rayner, recebeu o terceiro cartão amarelo na competição e desfalcará o Cuiabá. CUIABÁ – 1 João Carlos; Lucas Ramon, Everton Sena, Luiz Gustavo e Rayner; Matheus Barbosa, Rafael Grava e Elvis; Felipe Ferreira (Yago), Jenison (Elton) e Maxwell (Felipe Marques). Técncio: Marcelo Chamusca NÁUTICO – 0 Jefferson; Hereda, Rafael Ribeiro, Fernando Lombardi e Wilian Simões; Rhaidney (Josa), Djavan (Matheus Trindade) e Jorge Henrique (Thiago Fernandes); Erick (Brítez), Paiva e Dadá (Salatiel). Técnico: Gilson Kleina Local – Arena Pantanal, Cuiabá (MT) Árbitro – Charyy Wendy Straub Deretti (SC); Assistentes – Éder Alexandre (SC) e Clair Dapper (SC). Cartão Amarelo: Paiva (Náutico), Rayner (Cuiabá) Gol: Jenison, 5 min do 2º tempo (Cuiabá)

Voltar + Regional