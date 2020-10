Regional 30/09/2020 12:13 Assessoria/Polícia Civil-MT COLÍDER: Polícia Civil cumpre ordens judiciais em investigação sobre homicídio de engenheiro agrônomo Polícia Civil em Colíder (650 km ao norte de Cuiabá) cumpriu na terça-feira (29) mandados judiciais dentro da Operação Sicários que investiga o homicídio de um engenheiro agrônomo ocorrido na cidade, no mês de dezembro do ano passado. Foram cumpridos dois mandados de prisão temporária e um de busca e apreensão contra os suspeitos do homicídio. Um dos investigados foi preso na cidade de Itanhangá e o outro em Colíder. Ambos têm 22 anos e possuem passagens por tráfico de drogas e homicídio qualificado. De acordo com o delegado Eugênio Rudy Jr., antes de representar pela prisão temporária dos investigados, eles foram interrogados na delegacia e após a oitiva, um deles foragiu de Colíder. Durante o cumprimento da prisão em Itanhangá, o suspeito tentou fugir e na perseguição a ele, um dos investigadores foi atacado por um cachorro e teve ferimentos. O policial foi medicado em Itanhangá e passa bem. O delegado informou que as investigações prosseguem para identificar o envolvimento de outras pessoas o crime. Crime na lanchonete No dia 28 de dezembro do ano passado, Vinícius Augusto de Souza, 26 anos, estava em uma lanchonete no centro de Colíder, quando os executores chegaram a uma motocicleta e já atirando contra a vítima, que saiu correndo do local, tentando se proteger. A vítima ainda tentou se esconder uma farmácia próxima à lanchonete, mas foi alcançada pelos atiradores que ainda dispararam outra vez. A vítima foi ferida com cinco disparos.

