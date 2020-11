Regional 29/10/2020 15:26 Notícia Exata Nova Monte Verde: homem acaba preso por porte ilegal de arma durante barreira volante do INDEA Um homem de 62 anos acabou sendo preso em flagrante na manhã de ontem, quarta-feira (28), no distrito de Trivelato, município de Nova Monte Verde por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Civil de Nova Monte Verde, a abordagem ocorreu durante uma barreira volante de rotina promovida pelo INDEA em conjunto com a Polícia Civil. Dentro do veículo do suspeito, um Sandero, foi encontrado um revólver calibre 38 e seis munições. O motorista assumiu a propriedade da arma, foi conduzido à Delegacia Municipal onde foi lavrada a prisão em flagrante. O suspeito foi liberado mediante pagamento de fiança. Para a Polícia ele alegou ser dono de garimpo em Apiacás e que possuía a arma para sua proteção.

Voltar + Regional