Regional 30/10/2020 09:23 Bianca Fujimori/Midianews Mato Grosso: quatro morrem em troca de tiros com a Força Tática Quatro homens, de identidades não informadas, morreram em um confronto com policiais da Força Tática na madrugada desta sexta-feira (30), em Várzea Grande. A Polícia Militar recebeu a denúncia de que os suspeitos estavam em um HB20 trafegando pela Rodovia dos Imigrantes com intuito de praticar um roubo na região de Bom Sucesso, por volta das 4h. As equipes realizaram um bloqueio na pista, mas os criminosos teriam desobedecido a ordem de parada dada pela Polícia. O grupo, então, passou a atirar contra os policiais, que revidaram. Os quatro morreram ainda no local. Um dos suspeitos estava com tornozeleira eletrônica e possuía passagens criminais por roubo, porte ilegal de arma e cárcere privado. Também foram apreendidos três revólveres e uma pistola com os criminosos.

Voltar + Regional