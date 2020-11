Regional 31/10/2020 09:27 Bianca Fujimori/Midianews Juara : avô e neto morrem após caminhonete capotar e cair em rio Um homem, identificado apenas como Juvenal, e seu neto morreram após a caminhonete em que estavam capotar em Juara, na manhã de ontem sexta-feira (30). Segundo informações da Rádio Tucunaré, o automóvel caiu de uma ponte após o capotamento. Na caminhonete havia mais três pessoas, que foram socorridas com vida e encaminhadas para um hospital. Já Juvenal e o neto ficaram presos às ferragens e morreram ainda no local. Um vídeo mostra um caminhão e pessoas que passavam pelo local ajudando a retirar a caminhonete do rio. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.

