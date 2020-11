Regional 31/10/2020 17:05 Suspeito é preso pela PM por agredir e tentar matar a esposa em Sinop Em Sinop, a Polícia Militar prendeu um homem de 22 anos por homicídio doloso tentado, ameaça e lesão corporal, na noite de sexta- feira(30), no bairro Jardim Veneza. O suspeito havia tentado matar a esposa e foi imobilizado por populares que flagraram a vítima fugindo do marido para escapar das agressões. Por volta das 22 horas, policiais acionaram a PM via 190 para verificar uma ocorrência de violência doméstica na Rua Eliza Bortolozo, no Jardim Veneza. No local, a equipe de militares presenciou o suspeito já imobilizado, por uma testemunha, que contou que o homem estava correndo atrás da mulher e que após alcançá-la teria derrubado a vítima no chão; arrastando a esposa pelos cabelos para casa. A testemunha relata que foi ameaçada de morte pelo suspeito. De acordo com a vítima, o suspeito chegou em casa e lhe acusou de traição. A mulher ao negar os fatos, deu as costas para o marido, que lhe agrediu; puxando os cabelos da esposa que estava com o bebê nos braços. A vítima foi derrubada no chão e o suspeito esmurrou seu rosto, querendo matá-la com uma arma de fogo, mas o revólver estava sem munição. A vítima disse ainda que o marido usou o arma para enforcá-la e que ao tentar pegar uma faca para dar fim a sua vida, ela conta que conseguiu fugir para rua e pedir ajuda que detiveram o suspeito. Os policiais verificaram que a mulher estava com lesões no pescoço,no rosto, na sobrancelha e na região da cabeça. O homem foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. A ocorrência foi entregue à Polícia Judiciária Civil.

Voltar + Regional