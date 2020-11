Regional 31/10/2020 17:08 www.rdnews.com.br Alta Floresta: Homem acusa ex de incendiar sua casa e tenta matá-la com uma pistola em MT Um homem, de 50 anos, que aponta a ex-namorada como responsável por atear fogo na casa dele, invadiu a residência dela e a agrediu com vários socos no rosto, tentando mata-la usando uma pistola calibre 22. O caso foi registrado em Alta Floresta ( a 800 km de Cuiabá), na manhã deste sábado (31). Conforme a Polícia Militar, a ex-namorada só não foi atingida pelos disparos, porque a pistola falhou assim que ele apertou o gatilho. Irritado, o rapaz espancou a moça, que foi salva pelo genro, que conseguiu conter o agressor. Aos militares, o homem confessou que queria matar a ex por suspeitar que ela ateou fogo na casa dele, por não aceitar a separação. Os policiais apreenderam a arma de fogo e encaminhou o homem até a Delegacia de Polícia da cidade, onde um advogado compareceu para defende-lo, no momento em que o boletim de ocorrência estava sendo lavrado. A Polícia Civil investiga o caso.

