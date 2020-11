Regional 02/11/2020 06:06 Gazeta Digital Secretário de Saúde alerta que pandemia está longe do fim Christiano Antonucci - Secom - MT O secretário estadual de Saúde, Gilberto Figueiredo fez alertas para a contenção da pandemia do novo coronavírus. Ele explicou que a pandemia está longe do fim e alertou que nos próximos meses o nível de contágio será alto devido as campanhas eleitorais, aglomerações e o período de férias que se aproxima. "Por força da necessidade de fazer campanha, existem eventos e aglomerações de pessoas, comportamento é de como a pandemia tivesse acabado, não acabou, estamos em um número médio de 700 casos por dia de novos casos". Figueiredo comentou sobre o considerável aumento no número de casos desde o início da campanha eleitoral. "É previsto, logicamente que o vetor do vírus é o ser humano, quanto mais o ser humano se locomove, se reúne e faz aglomerações a probabilidade aumenta o número de pessoas com infecção é maior", exclarece o secretário. No entanto, o secretário salientou que após indicações, a Secretaria obteve o dado que houve uma boa diminuição em número de internações e de leitos hospitais em todo estado. "A parte boa é que caiu o número de internações, demandas por leitos hospitalares e isso nos deixa menos desconfortável. O indicador mais importante que nós usamos nesse momento é a demanda pelas internações, seja enfermaria, seja em leitos de UTI", diz o secretário.

