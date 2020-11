Regional 19/11/2020 07:29 Sinop: Prefeitura abre processo seletivo para contratação de médicos Foto: Prefeitura de Sinop A Prefeitura de Sinop, a 503 km de Cuiabá, por meio da Coordenadora da Comissão de Residência Médica (Coreme), vai abrir em 8 de dezembro, às 14h, o processo seletivo para preenchimento de 12 vagas do Programa de Residência Médica em Medicina Geral de Família e Comunidade. Serão aceitas inscrições somente via Internet, no endereço eletrônico www.sinop.mt.gov.br, no período compreendido entre 14h do dia 8/12/20 e 14h do dia 12/01/21, horário local. A inscrição é gratuita. A prova é classificatória, constando de questões de múltipla escolha, com igual número de questões nas cinco áreas ou especialidades sendo: Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia Geral, Obstetrícia E Ginecologia, Saúde Coletiva. Ao todo, a seleção oferece 12 vagas e o programa de residência médica tem duração de dois anos. O certame será realizado para todos os candidatos na data de 31/01/21 das 8h às 12h na Universidade Federal de Mato Grosso, campus Sinop, localizada na Avenida Alexandre Ferronato, nº 1200, Jardim Industrial. A informação da sala onde a prova será realizada será informada no site www.sinop.mt.gov.br até cinco dias antes da prova.

