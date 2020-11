Regional 19/11/2020 07:46 Três homens são presos suspeitos de estuprar criança de oito anos em MT Pixabay Três homens, entre eles o padrasto da vítima, acusados de estupro de vulnerável contra uma menina de 8 anos, foram presos pela Polícia Civil do município de Vila Rica (1.259 km a nordeste de Cuiabá), durante ação para cumprimento de mandados de prisões preventivas. Os suspeitos possuem parentesco com a vítima e tiveram as ordens judiciais decretadas pela Justiça da Comarca de Vila Rica. As investigações iniciaram no dia 30 de outubro, logo após a Delegacia de Polícia ser acionada pelo Conselho Tutelar da cidade, que foi procurado pelo pai biológico e madrasta da menina relatando os abusos.

