Regional 26/11/2020 11:10 Bianca Fujimori/Midianews MT: carreta tomba sobre carro e deixa 4 pessoas presas às ferragens Quatro homens, ainda não identificados, ficaram feridos em uma colisão entre uma carreta e um carro na manhã desta quinta-feira (26) em Várzea Grande. Segundo a Polícia Militar, os veículos bateram e a carreta tombou em cima do Chevrolet Classic, por volta das 7h30, na Avenida Júlio Campos, no Bairro Jardim dos Estados. O caminhão acabou esmagando o carro de passeio, deixando as vítimas presas às ferragens. Os quatro homens foram socorridos com vida e encaminhados para o Pronto Socorro da cidade. O atual estado de saúde, no entanto, não foi divulgado. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.

