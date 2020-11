Regional 27/11/2020 06:17 Kethlyn Moraes, G1 MT MT tem 8° pior índice de isolamento social no país, com 36,2% Foto: Reprodução/Inloco Dados divulgados pela Inloco mostram a evolução da taxa de isolamento social em Mato Grosso durante os oito meses de pandemia. O estado está em 8° lugar em pior índice de isolamento social do país, com 36,2%. A taxa é bem menor que a registrada em maio, que era de 49,6%. Na mesma época, eram registrados menos de 50 casos e uma morte por dia no estado. O levantamento da Inloco aponta que as maiores taxas de isolamento em Mato Grosso eram no início da pandemia. Na mesma época, a evolução dos casos acontecia em ritmo mais lento. A taxa de isolamento foi caindo, gradualmente. Na mesma proporção, os números de casos e mortes notificados diariamente em Mato Grosso foram aumentando. De acordo com o levantamento, no início da pandemia, no dia No dia 24 de março, o estado tinha apenas sete casos confirmados da doença e nenhuma morte registrada. Na mesma data, a taxa de isolamento social passou de 58%, o maior índice durante os oito meses de pandemia em Mato Grosso. No dia 24 de maio, a taxa de isolamento social era de 49,6%. Nesta época, o estado registrava, em média, 43 casos e uma morte por dia. No mesmo mês, Mato Grosso estava em tinha o terceiro pior índice de distanciamento do país. Evolução da taxa de isolamento social durante os oito meses de pandemia em MT — Foto: Reprodução/Inloco Dois meses depois, no dia 24 de junho, a taxa havia caído para 38,4%. Em contrapartida, o número de casos diários havia aumentado. Eram 318 casos e 12 mortes, em média, por dia. Em julho, o estado chegou a registrar mais de mil casos e 58 mortes por Covid-19 em um dia. Na mesma data, a taxa era de 38,6%. Dois meses depois, em setembro, o isolamento social no estado caiu para 34%. Na época, os casos já tinham passado de 118 mil e 3.349 óbitos já tinham sido registrados por causa do coronavírus. No mês passado, no dia 24, a média de mortes havia caído para 13 por dia. A taxa de isolamento subiu para 36,5%. Na última terça-feira (24), Mato Grosso registrou 18 mortes por Covid e 725 novos casos da doença em 24 horas. O isolamento social estava em 36%.

