Regional 27/11/2020 14:38 Mais 2 se entregam e confessam terem participado da execução de jornalista Outros dois suspeitos de participarem da execução do jornalista Ediney Menezes, de 44 anos, na noite do dia 15 deste mês, em Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá), se entregaram à polícia e confessaram o crime. Um terceiro envolvido já havia feito isso na quinta (26). A polícia ainda não divulgou qual foi a motivação do crime e o inquérito da ocorrência está em curso. Investigação considera imagens de câmeras instaladas em estabelecimentos comerciais da região. O crime Consta que, ano passado, Edney dividia uma casa com mais cinco moradores. Em determinado dia, um dos colegas ficou zangado com a bagunça. Por isso, teria partido para cima dele, fazendo ameaças e mandando "ele sair da casa até a 00h" caso contrário o arrancaria de lá. A vítima, na época, disse estar com medo, pois o colega de casa em questão era usuário de droga.

Voltar + Regional