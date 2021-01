Aumento dos casos de covid faz secretário de Sinop pedir ao governo leitos de UTI

O secretário de Saúde de Sinop, Kristian Barros, solicitou ao governo a ampliação do número de vagas em mais dez leitos de UTI para COVID-19, no Hospital Regional de Sinop. A preocupação é com a atual taxa ocupação, uma vez que são recebidos pacientes de várias cidades da região norte do Estado.

Segundo Kristian, é necessária e urgente a reativação dos dez leitos, considerando ainda o aumento no número de casos de novo coronavírus registrados nas ultimas semanas e as previsões para janeiro.

“Considerando a situação epidemiológica enfrentada no Sul e Sudeste do país, regiões de grande fluxo migratório durante as festividades de final do ano, que apresentam um quadro crescente e alarmante de números de casos de COVID-19, com inclusive situação crítica no que tange aos leitos públicos e privados de UTI em várias capitais”.

O secretário lembra ainda que desde o início da pandemia Estado e município têm trabalhado em conjunto para garantir leitos aos pacientes de Sinop e região.

“Sempre mantivemos um trabalho em conjunto, Estado e Município, tanto que no início do ano, através do Consórcio de Saúde, as cidades da região se uniram e compraram equipamentos para mais nove leitos no Hospital Regional, agora, considerando que o Brasil já enfrenta a segunda onda, precisamos que esses leitos para COVID-19 sejam reativados”, destacou Kristian.

O pedido foi encaminhado ao secretário de Estado Gilberto Figueiredo e ao diretor da unidade hospitalar no município, Jean Carlos Alencar, no dia 28 de dezembro. O encaminhamento ao Estado também teve apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Associação Comercial de Sinop (ACES) e União das Entidades de Sinop (UNESIN).

O boletim epidemiológico da secretaria estadual de Saúde detalhou que as 19 Unidades de Terapia Intensiva exclusivas para tratamento do Coronavírus, no Hospital Regional de Sinop seguem com 100% da ocupação. Entre os internados, cinco são sinopenses e 14 de outros municípios. (Com informações da assessoria)