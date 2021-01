Regional 01/01/2021 07:04 Só Notícias Temporal deixou mais de 8,3 mil imóveis sem energia em Sinop fotos: Drielkson Ribeiro/SBT Sinop e Jhoni Salgueiro A assessoria da concessionária responsável pela fornecimento de energia elétrica confirmou, ao Só Notícias, que o temporal, ontem à tarde, com fortes ventos na região central prejudicou 8,3 mil unidades consumidoras. Mais de 95% dos clientes tiveram os serviços normalizados em cerca de uma hora. Ainda de acordo com a empresa, até o final da manhã de hoje, 51 imóveis ainda estavam sem energia em decorrência dos danos causados pelo temporal. Ainda consta que foram lançados objetos e árvores na rede, além de um poste que acabou caindo na avenida dos Jacarandás, no bairro Parque das Araras. A concessionária informou ainda que instaurou o trabalho de contingência, quando mais profissionais são direcionados para atender as ocorrências. Neste momento, equipes especializadas em fazer manutenção sem precisar desligar o fornecimento de energia da região estão atuando refazendo a rede elétrica para normalizar totalmente os serviços. Por fim, a empresa lembra “a importância de não se aproximar dos cabos partidos em qualquer situação. Nestes casos, para total segurança, chame a empresa”. Os canais de atendimento são telefone ou aplicativo. Conforme Só Notícias já informou, os fios de alta tensão também caíram e o poste ficou atravessado na avenida dos Jacarandás, interrompendo o tráfego de veículos. Já na rua das Codornas, no bairro Jardim das Nações, os ventos derrubaram árvores. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para fazer a desobstrução da via. Os militares também fizeram trabalho de desobstrução na rua das Guaréas, no bairro Jardim das Oliveiras, onde árvores também caíram.

