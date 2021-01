Regional 01/01/2021 09:31 Olhar Direto Lucas do Rio Verde: Incêndio atinge hotel na manhã do primeiro dia do ano Foto: Terra MT Digital Um incêndio atingiu um hotel na cidade de Lucas do Rio Verde na manhã desta sexta-feira (1). O Corpo de Bombeiros esteve no local para tentar conter o fogo, mas as chamas destruíram o prédio, ainda não se sabe como ele teria começado. Segundo informações os hóspedes se assustaram e saíram para a rua de pijamas. No local havia entre 10 e 15 pessoas hospedadas. A estrutura do hotel foi totalmente destruída.

As circunstâncias em que o fogo começou deverão ser apuradas.

