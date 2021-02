Regional 15/02/2021 05:49 Maricelle Lima Vieira PMMT Força Tática descobre festa com 130 pessoas e prende oito homens com ecstasy, maconha e cocaína em Matupá Foto: Divulgação Equipes da Força Tática em Matupá prenderam na noite de sábado (13.02), oito homens (18 a 26 anos) por tráfico de droga, sendo um deles ainda por infligir e promover a propagação de doença contagiosa. A denúncia descrevia uma festa sendo realizada em uma chácara, na zona rural da cidade com a presença de menores de idade e consumo de álcool e droga. Com a chegada das viaturas, muitas pessoas correram e não foram localizadas. Os que ficaram foram abordados e encontrados com os detidos porções de maconha, cocaína e comprimidos de ecstasy. O dono da casa alegou que promovia uma festa de aniversário e confirmou ter consciência que nenhuma medida de biossegurança foi tomada. Estavam no imóvel cerca de 130 pessoas entre homens, mulheres e adolescentes. Foram apreendidos equipamentos de som, 66 comprimidos de ecstasy, porções e cigarros de maconha, porções de cocaína e dinheiro.

