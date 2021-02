Regional 15/02/2021 11:54 PM, PRF e Polícia Penal realizam 3° edição da operação integrada lei seca no nortão Durante este final de semana foi realizada a terceira edição da Operação Integrada Lei Seca no Nortão, uma ação conjunta entre a Polícia Militar (PM), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, Polícia Penal, executada nas cidades de Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte. O foco principal da operação é, preventivamente, conscientizar os condutores de veículos sobre os riscos de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas, bem como, repreensivamente, realizar o teste do etilômetro (bafômetro), naqueles condutores suspeitos de terem ingerido bebidas alcoólicas. Nesta terceira edição da Operação Integrada Lei Seca, 21 Pessoas foram conduzidas a delegacia, 11 Veículos foram apreendidos, 14 Notificações expedidas, 09 CNH recolhidas e, 03 CRLV apreendidos. Das 21 pessoas presas, 10 foram flagradas por embriaguez na direção veicular, 06 em Guarantã do Norte, 03 em Peixoto de Azevedo e 01 em Matupá. A primeira edição da Operação Integrada Lei Seca no Nortão, ocorreu, neste ano de 2021, na noite de sexta-feira, 08/01, já a segunda edição ocorreu na noite do sábado para o domingo, 23 para 24/01, todas edições da operação foram realizadas nas três maiores cidades da região, Guarantã do Norte, Matupá e Peixoto de Azevedo. A ação integrada das forças de segurança pública é fundamental para coibir abusos e irregularidades praticadas por condutores após ingestão de bebidas alcoólicas, contribuindo diretamente na redução de acidentes de trânsito e levando mais segurança para toda população da região. Enfatizou o Capitão PM Neto que coordenou os trabalhos integrados da operação.

