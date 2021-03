Regional 01/03/2021 05:27 Thamires Fernandes Prefeitura de Apiacás divulga inscrições de Processo Seletivo Profissionais deverão desempenhar atividades em jornada de trabalho de 40 horas semanais e contarão com salários no valor de até R$ 4 mil; confira Foto: Divulgação No estado do Mato Grosso, a Prefeitura de Apiacás divulgou a realização de um novo Processo Seletivo em caráter temporário, que tem como objetivo a admissão de profissionais que tenham nível superior. Ao todo, são ofertadas quatro vagas, além da formação de cadastro reserva dentre os cargos de Engenheiro Agrônomo (1); Psicólogo (a) - Assistência Social (1); Psicólogo (a) - Saúde (1) e Veterinário (1). Vale ressaltar que, dentre as funções ofertadas, há vaga reservada ao profissional que se enquadre nos critérios especificados no edital. Para concorrer a uma das oportunidades, os candidatos devem comprovar a escolaridade exigida para a função desejada de ensino superior, bem como ter registro ativo no respectivo conselho de classe da profissão quando solicitado, ter nacionalidade brasileira ou equivalente e estar em dia com a Justiça Eleitoral. Aos profissionais admitidos, estes irão desempenhar funções em carga horária de 40 horas semanais e contarão com salários de R$ 4.019,46 ao mês. Procedimentos para participação Para participar, os interessados devem efetuar as inscrições no período de 1 a 12 de março de 2021, na Prefeitura Municipal de Apiacás - Departamento de Tributação e Fiscalização, sito à Avenida Brasil, nº 1.059, bairro Bom Jesus, no horário das 7h às 11h, de segunda a sexta-feira. Como forma de seleção, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, na data prevista de 21 de março de 2021. É importante destacar que a prova objetiva terá a duração de três horas e consistirá em 20 questões que envolvem as áreas de língua portuguesa, matemática e conhecimentos específicos. download edital_de_abertura_n_001_2021.pdf

Voltar + Regional