Regional 01/03/2021 13:01 Yuri Ramires/Gazeta Digital Colíder: homem morre esfaqueado pelo irmão e pelo sobrinho durante a madrugada Roberto Barbosa da Silva, 45, foi morto a facadas na madrugada desta segunda-feira (1), na porta de sua casa, no bairro Nossa Senhora da Guia, em Colíder, o próprio irmão e pelo sobrinho são os suspeitos. O crime aconteceu após uma discussão durante bebedeira de domingo, eles chegaram a entrar em vias de fato e trocar juras de morte. Conforme as informações apuradas, o Corpo de Bombeiros foi acionado assim que Roberto recebeu as facadas. O Sargento que atendeu a ocorrência confirmou a morte da vítima ainda no local e constataram ferimentos no tórax, costela, barriga e na mão. Relatou ainda que parte de suas vísceras estavam para fora. PM foi acionada junto com a Polícia Civil, que fizeram o isolamento do local do crime. Uma testemunha informou que não ouviu nada, apenas um barulho de moto e que, quando saiu no local, já encontrou a vítima caída e acionou os Bombeiros. Em diligências, os policiais chegaram até a casa do irmão de Roberto. Lá, a esposa dele autorizou a entrada e contou que a vítima esteve pelo local durante o dia, beberam e tiveram uma discussão. Durante o bate-boca, começaram a trocar agressões e até juras de morte. A vítima deixou a casa do irmão e foi para a sua casa. Por volta das 21h, o suspeito deixou a casa junto com o filho em uma motocicleta e desde então, a esposa não tinha mais noticias dos dois. A Polícia fez rondas, mas não localizou pai e filho, que são os principais suspeitos de terem matado Roberto.

