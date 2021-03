Regional 05/03/2021 10:15 Visao noticia Dois jovens são mortos a tiros no Parque das Araras em Sinop Pablo Rodrigues de Almeida, 19 anos e um adolescente identificado como E. F. S, 17 anos, foram executados na noite desta quinta-feira (04) na Avenida das sibipirunas esquina com Rua da Felicidade, no bairro Parque das Araras em Sinop.

De acordo com informações da Polícia Militar, duas pessoas haviam chegado em uma motocicleta, modelo não informado, chamado a primeira vítima Pablo, quando apareceu no quintal ele foi morto.

A segunda vítima o adolescente estava dentro da residência, quando saiu para ver o que estava acontecendo ele também foi morto.

A Perícia Técnica identificou que os dois jovens foram mortos com vários tiros de arma de fogo que acertaram cabeça e outros órgãos.

Na casa havia, além da vítima, uma mulher e uma criança. Elas não ficaram feridas. A Polícia Civil esteve no local para os procedimento necessários e tentou conversar com os sobreviventes, mas nenhuma informação de quem teria efetuado os disparos foi repassado.

