Regional 05/03/2021 10:17 Nortão Online Rio do Meio transborda em Colíder e deixa estradas intransitáveis O rio do Meio, que corta várias propriedades agrícolas em Colíder, transbordou com as intensas chuvas desta quinta-feira (04).

O nível do rio subiu bastante e suas águas chegaram a ficar por cima das estradas das comunidades Léo Baiano, Café Norte, Trevo Ouro Verde e Ranchão.

Em alguns pontos, o trânsito ficou interditado devido à quantidade de água na via. O secretário de Infraestrutura de Colíder, Robério Cavalcanti, informou que está se deslocando para as áreas atingidas para avaliar o estrago nas estradas e verificar possíveis pontos críticos.

