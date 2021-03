Regional 06/03/2021 08:15 Aripuanã: homem é preso em flagrante transportando 250 kg de cocaína em MT A Polícia Federal e o Grupo Especial de Fronteira – GEFRON, em uma ação conjunta na manhã de ontem sexta-feira (05/03), realizaram a prisão em flagrante de um homem que transportava aproximadamente 250kg de Cocaína. A abordagem policial aconteceu no distrito de Conselvan, que fica cerca de 80km do município de Aripuanã/MT, em local ermo e de difícil acesso. A droga estava em compartimento oculto de um caminhão-tanque. A ação tem o objetivo de combater o tráfico de drogas em grande volume pelo modal rodoviário. As investigações e investidas contra o tráfico de drogas no Estado de Mato Grosso continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização de organizações criminosas. Comunicação Social da PF em Mato Grosso.

Voltar + Regional