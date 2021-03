Conselho Municipal de Meio Ambiente é reativado em Nova Monte Verde

Ontem sexta-feira, dia 05 de março, aconteceu a reativação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMMEA), onde foram definidos o presidente, o vice-presidente e o secretário do Conselho, além disso, foi definida a Comissão Gestora do Fundo Municipal de Meio Ambiente.

O Conselho de Meio Ambiente é formado por membros do Poder Público e membros da Sociedade Civil, são estes: Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Saneamento, Secretaria Municipal da Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Serviços Urbanos, Secretaria Municipal de Assistência Social, Trabalho e Cidadania, Comercial e Industrial do Município, Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais e Artesãs, Trabalhadores Rurais do Município, Sindicato Rural Patronal e Lions Club.

O objetivo do órgão é garantir uma maior participação da sociedade na formulação e gestão das políticas de meio ambiente. Entre as atribuições do Conselho estão a execução de um planejamento ambiental, ações de educação, qualidade e proteção ambientais, além de monitoramento e arborização urbana.