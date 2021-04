Coren investiga negligência após agulha ficar no braço de idosa em vacinação drive-thru de Cuiabá

O Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren-MT) abriu, nesta segunda-feira (05), Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para investigar denúncia de negligência, imperícia e imprudência na vacinação de idosos contra a covid-19 em Cuiabá.

O processo foi aberto após, na última quinta-feira (1º), uma profissional identificada no Registro de Imunização, da Secretaria Municipal de Saúde, como Lucinei, supostamente, cometido erros graves durante a imunização da senhora Antonieta Teixeira Viana, 83 anos, no drive-thru montado no Centro de Vacinação, localizado no Centro de Eventos do Pantanal.



Durante o procedimento, a aplicadora teria demonstrado imperícia ao não afixar de forma correta a agulha na seringa de vacinação provocando o vazamento do imunizante pelo braço da receptora.



Depois, ao tentar retirar a agulha a mesma teria se soltado da seringa, sendo necessário o rosqueamento correto. Por fim, de forma negligente, a profissional colou um adesivo no local da falsa aplicação, limpou o braço da senhora e a liberou como se a mesma tivesse sido imunizada.O Coren-MT ressalta que ao verificar o próprio erro a profissional deveria ter agido com prudência se desculpando pelo erro e realizando o procedimento correto antes de liberar a idosa.



Prova do erro



O erro foi descoberto pela filha da idosa, Irani Viana Abdo, ao assistir a filmagem, feita por ela mesma, da suposta vacinação da mãe. Ela registrou Boletim de Ocorrência (2021.82618) no mesmo dia e encaminhou cópia do documento e da filmagem à imprensa.

Ao tomar conhecimento do ocorrido, o presidente do Coren-MT, Antônio César Ribeiro, comunicou o caso ao Departamento de Gestão do Exercício Profissional para que tome todas as providências de acordo com as normas da profissão.



“Fica claro neste caso, que houve imperícia, negligência e imprudência por parte da profissional que foi filmada durante a aplicação, o que é previsto no artigo 45, do Código de Ética da profissão. Determinamos fiscalização imediata no local e procedemos com pedido de afastamento da profissional até que tudo seja apurado. Aconselhamos aos familiares de dona Antonieta que entrem em contato com a Secretária Municipal de Saúde formalizando a denúncia para que a vacinação seja feita de forma correta, considerando que visivelmente o conteúdo foi derramado pelo seu braço. A vacinação é direito desta senhora e de todo cidadão”, disse Antônio César Ribeiro.



A Prefeitura de Cuiabá se posicionou sobre o caso:



A respeito de vídeo que mostra uma gota da vacina escorrendo no braço da pessoa vacinada, a Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS) informa que:



- É possível ver que a aplicadora segurou bem a seringa, mas, quando foi retirar, escorreu um pouco do líquido. Então, ela acoplou a agulha na seringa e aplicou novamente o restante do conteúdo.



- Quando ocorre de vazar parte do conteúdo, é preciso avaliar se foi a maior parte ou não. Caso o vazamento ocorra no momento da aspiração, deve-se trocar a seringa, fazer novamente a aspiração para então aplicar a vacina, o que não foi o caso.



- A coordenação da campanha conversou com a aplicadora em questão, realizou uma avaliação conjunta entre técnicos e verificou que a vacina foi aplicada em quase sua totalidade. No entanto, até que o caso seja apurado, a aplicadora retornou para sua função de origem na SMS.





- A secretária Ozenira Félix entrou em contato com a filha da idosa vacinada e ofereceu o exame sorológico para confirmar se o organismo gerou anticorpos ou não. Em caso negativo, será feita nova aplicação da vacina.



- A SMS destaca que desde o dia 20 de janeiro até 5 de abril de 2021, Cuiabá já aplicou 63.459 doses da vacina contra a covid-19, mediante um trabalho sério e empenhado de dezenas de servidores que buscam tão somente contribuir para o fim da pandemia.