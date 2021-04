Regional 06/04/2021 12:15 Bárbara Sá/RD News SINOP: Pai xinga filha de "puta" e ela o denuncia à polícia por abusos constantes em casa Uma menina, de 12 anos, denunciou o próprio pai por estupro, após ele a xingá-la, enquanto estava bêbado, de "vagabunda", "cadela" e "puta". O caso foi registrado nesta segunda (5) em Sinop. Assustada com o epsódio, a adolescente saiu correndo até encontrar uma viatura da Polícia Civil e denunciou os crimes. Segundo informações do registro, o pai chegou embriagado em casa e começou a ofender a menina. Foi necessário acionar o Conselho Tutelar, que acompanhou o depoimento da garota. Com medo, ela contou que sofre diversas tentativas de estupro com conjunção carnal. Além disso, o pai vive passando a mão em seu corpo e em suas partes íntimas. A menor afirmou ainda que, como justificativa, o pai falava que "ela precisar saber para quando se envolver com um homem". Os crimes ocorrem quando a avó da vítima não está em casa. Ela desabafou ainda dizendo que nunca contou, já que a matriarca não acreditaria nela. O caso é investigado pela Polícia Civil.

